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18:00 • 61486 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

17:13 • 105945 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

16:27 • 113736 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

15:09 • 199765 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

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28 березня, 12:49 • 158857 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

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28 березня, 11:58 • 182007 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 170721 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

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28 березня, 09:26 • 164121 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

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28 березня, 07:20 • 337915 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 357692 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

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