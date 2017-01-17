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18:00
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Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський
17:13
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Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує
16:27
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Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження
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У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині
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28 березня, 12:49
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Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька
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28 березня, 11:58
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У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю
28 березня, 11:39
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"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини
Ексклюзив
28 березня, 09:26
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Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку
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28 березня, 07:20
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15:09
• 199746 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив
28 березня, 07:20
• 337908 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн
27 березня, 18:53
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