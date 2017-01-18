ООН спрогнозировала рост ВВП Украины в 2017 году на уровне 1,9%
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Рост экономики Украины в 2017 году прогнозируется на уровне 1,9% при инфляции на уровне 12,7%. Об этом говорится в обнародованном докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, передает УНН.
По данным организации, в 2018 году будет наблюдаться рост ВВП Украины на уровне 3,2% при инфляции на уровне 8,6%.
В целом, согласно данным нового доклада ООН, в 2016 году году объем мировой экономики увеличился лишь на 2,2%. Это - самый низкий показатель роста с 2009 года.
В 2017 году, как отмечается, мировой валовой продукт увеличится на 2,7%, а в 2018 - на 2,9%.
Напомним, Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 2% в 2017 году с последующим ростом на уровне 3% в 2018 и 2019-м.