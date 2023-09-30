ООН надасть Україні 123 млн дол. для проходження зими
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Організація об'єднаних націй надасть Україні 123 мільйони доларів для проходження зимового періоду. Про це йдеться у звіті управління «Молдова та Україна 2023—2024: Відповідь УВКБ ООН на підготовку до зими», повідомляє УНН.
Деталі
Кошти надаватимуть з вересня 2023 року до лютого 2024 року.
Планується, що Управління верховного комісара ООН буде видавати готівку українцям на покриття витрат на електроенергію та оренду житла. Також забезпечуватиме житлом, та роздаватиме обігрівачі і непродовольчі товари.
Готівкові гроші, як зазначається, отримають 450 тисяч людей в Україні. 15,75 тисячі українців забезпечать житлом або обігріваючими засобами. Ще 250 тисяч людей отримають від ООН такі товари як термоковдри, кухонне приладдя, матраци, спальні мішки, лампи, термоси, рушники. 62,25 тисячі людей отримають зимові куртки та взуття.
Також Організація планує підготувати генератори для 104 тисяч людей. Та оплатити ремонти систем опалення й електропостачання у 362 будинках, де проживають 18 тисяч людей.
Загалом ООН обіцяє допомогти 900 тисячам українців, які постраждали від російської війни.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Норвегія виділяє Україні майже 100 млн дол. допомоги для проходження зими