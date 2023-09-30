ООН предоставит Украине 123 млн долл. для прохождения зимы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Организация объединенных наций предоставит Украине 123 миллиона долларов для прохождения зимнего периода. Об этом говорится в отчете управления «Молдова и Украина 2023—2024: Ответ УВКБ ООН на подготовку к зиме», сообщает УНН.
Детали
Средства будут предоставлять с сентября 2023 года до февраля 2024 года.
Планируется, что Управление верховного комиссара ООН будет выдавать наличные украинцам на покрытие расходов на электроэнергию и аренду жилья. Также будет обеспечивать жильем, и раздавать обогреватели и непродовольственные товары.
Наличные деньги, как отмечается, получат 450 тысяч человек в Украине. 15,75 тысячи украинцев обеспечат жильем или обогревающими средствами. Еще 250 тысяч человек получат от ООН такие товары как термоодеяла, кухонные принадлежности, матрасы, спальные мешки, лампы, термосы, полотенца. 62,25 тысячи человек получат зимние куртки и обувь.
Также Организация планирует подготовить генераторы для 104 тысяч человек. И оплатить ремонты систем отопления и электроснабжения в 362 домах, где проживают 18 тысяч человек.
В целом ООН обещает помочь 900 тысячам украинцев, пострадавших от российской войны.
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