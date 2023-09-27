Норвегія виділяє Україні майже 100 млн дол. допомоги для проходження зими
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Норвегія виділяє додатково 1 мільярд норвезьких крон (92 млн доларів) на гуманітарну допомогу Україні у зимовий період, повідомляє уряд Норвегії, пише УНН.
Деталі
Допомога буде виділена через чинні програми для України, створені ООН і Червоним Хрестом.
Кошти будуть спрямовані для надання життєво необхідної допомоги найбільш вразливим людям, дітям, біженцям і внутрішньо переміщеним особам.
Зазначається, що допомога направлена на забезпечення доступу до житла, їжі, води і санітарії, освіти, охорони здоров'я та психосоціальної підтримки, а також захисту від сексуального та гендерного насильства.
Цитата
"Цивільне населення України дуже постраждало внаслідок жорстокої війни росії. Зусилля українського народу, спрямовані на боротьбу з щоденними нападами на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру, є героїчними. Вони потребують нашої допомоги, щоб пережити ще одну зиму війни", - заявила міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт.
Доповнення
За оцінками ООН, понад 17 мільйонів людей в Україні потребують гуманітарної допомоги. Близько 5 мільйонів людей є внутрішньо переміщеними особами, а понад 6,2 мільйона виїхали з України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Норвегія надасть Україні гусеничні вантажні автомобілі