ООН може надати допомогу евакуйованим з Авдіївки мирним громадянам
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. ООН може надати допомогу евакуйованим із Авдіївки мирним громадянам. Про це заявив заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Стівен О’брайен на засіданні Ради безпеки ООН, передає УНН.
За його словами, Україна з цього приводу вже звернулася до міжнародних організацій.
“31 січня Україна звернулася до міжнародних організацій з проханням підтримати цивільні особи, евакуйовані з Авдіївки. Якщо це буде потрібно ООН і міжнародні організації готові надати сприяння,” — повідомив заступник Генерального секретаря ООН.
Нагадаємо, в районі Авдіївки вже п’ятий день не припиняються обстріли. Ситуація залишається напруженою.
Наразі бойовики обстріляли пункти гуманітарної допомоги в Авдіївці, кількість жертв зросла до двох мирних жителів.
Також в окупованому бойовиками “ДНР” Донецьку увечері 2 лютого прогримів потужний вибух.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.
Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.
З початку загострення в Авдіївці одна людина загинула та вісьмох поранено.