ООН может оказать помощь эвакуированным из Авдеевки мирным гражданам
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. ООН может оказать помощь эвакуированным из Авдеевки мирным гражданам. Об этом заявил заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен на заседании Совета безопасности ООН, передает УНН.
По его словам, Украина по этому поводу уже обратилась в международные организации.
"31 января Украина обратилась к международным организациям с просьбой поддержать гражданские лица, эвакуированные из Авдеевки. Если это потребуется ООН и международные организации готовы оказать содействие ", - сообщил заместитель Генерального секретаря ООН.
Напомним, в районе Авдеевки уже пятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной.
Сейчас боевики обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке, число жертв возросло до двух мирных жителей.
Также в оккупированном боевиками "ДНР" Донецке вечером 2 февраля прогремел мощный взрыв.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС , США, Великобританию, Канаду , СЕ, ПАСЕ . Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.
Российская сторона в СЦКК 1 февраля предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке. После этого бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке, однако електромонтажерив обстреляли.
С начала обострения в Авдеевке один человек погиб и восемь получили ранения.