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Онуки подарували Туску на день народження Instagram-акаунт

Київ • УНН

 • 9736 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Голова Європейської ради Дональд Туск на свій 61-й день народження вирішив почати користуватись соціальною мережею Instagram. Зареєструватись у ній голові Євроради і колишньому прем’єр-міністру Польщі допомагали онуки, розповів Туск на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

Онуки подарували Туску на день народження Instagram-акаунт

“Мої друзі переконали мене почати користуватись Instagram у 61-й день народження. Тому я почав з невеликою допомогою моїх онуків”, — йдеться в повідомленні Туска.

Станом на 18 годину на сторінку очільника Європейської ради в Instagram підписалось понад 4,5 тисячі осіб, а три його фото зібрали понад тисячу “вподобань” кожна. Туск також оприлюднив спільне з онуками фото, під яким зазначив, що це сами вони “встановлюють Instagram для мене в якості дарунка на 61-ий день народження”.

Дональд Туск є головою Європейської ради з 2014 року. До цього обіймав посаду прем’єр-міністра Польщі (з 2007 року).

Як повідомляв УНН, минулого місяця він зайняв перше місце в рейтингу довіри до політиків у Польщі, випередивши при цьому діючого президента і прем’єр-міністра Польщі Анджея Дуду і Матеуша Моравецького.

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