Олімпійські призери розпочали фінансову боротьбу з наслідками коронавірусу в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Провідні спортсмени Іспанії тенісист Рафаель Надаль та баскетболіст Пау Газоль запустили благодійну кампанію, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Спортсмени закликали інших спортсменів та небайдужих іспанців допомогти організації “Червоного хреста” в боротьбі з пандемією та зібрати 11 млн. для постраждалих від коронавірусу.
“Я вважаю, що ми добилися того, чого домоглися в спорті, багато в чому завдяки вашій підтримці. І тепер спортсмени не повинні вас підвести. Мета — зібрати 11 млн. євро, щоб допомогти 1,35 млн. осіб. Ми впевнені, що весь іспанський спорт об’єднається. Ми з Пау вже зробили пожертви і впевнені, що всі разом ми доб’ємося нашої кращої перемоги”, — розповів Надаль.
Відзначимо, що в активі Надаля два олімпійських золотих нагород у 2008 і 2016 роках, а в активі Газоля два “срібла” і одна “бронза”.