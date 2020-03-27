Олимпийские призеры начали финансовую борьбу с последствиями коронавируса в Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Ведущие спортсмены Испании теннисист Рафаэль Надаль и баскетболист Пау Газоль запустили благотворительную кампанию, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Спортсмены призвали других спортсменов и неравнодушных испанцев помочь организации “Красного креста” в борьбе с пандемией и собрать 11 млн. для пострадавших от коронавируса.
“Я считаю, что мы добились того, чего добились в спорте, во многом благодаря вашей поддержке. И теперь спортсмены не должны вас подвести. Цель — собрать 11 млн. евро, чтобы помочь 1,35 млн. человек. Мы уверены, что весь испанский спорт объединится. Мы с Пау уже сделали пожертвования и уверены, что все вместе мы добьемся нашей лучшей победы”, — рассказал Надаль.
Отметим, что в активе Надаля два олимпийских золотых наград в 2008 и 2016 годах, а в активе Газоля два “серебра” и одна “бронза”.