"Олімпік" оголосив список спаринг-партнерів в міжсезонні

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Підготовка до чергового сезону донецького “Олімпіку” стартуватиме 20 червня — в цей день “олімпійці” проведуть загальнокомандні збори і перше тренування, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу донеччан.

З 20 по 30 червня підопічні Романа Санжара працюватимуть в Києві, чергуючи дворазові тренування з контрольними матчами, під час яких тренерський штаб планує переглянути ряд потенційних новачків. Донеччани проведуть матчі з “Оболонь-Бровар” (24 червня), ФК “Суми” (27 червня), “Десною” (28 червня) і “Колосом” (29 червня).

Друга частина підготовки “Олімпіка” до нового сезону пройде в Харкові з 1 по 13 липня, на базі ФК “Металіст”. У планах команди ще чотири спаринги — з ФК “Полтава” (5 липня), “Гірником-Спорт” (7 липня), СК “Дніпро-1” (11 липня) і “Металіст-1925” (13 липня).

Нагадаємо, що хорватський легіонер покинув стан “Олімпіку”.

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