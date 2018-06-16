"Олімпік" оголосив список спаринг-партнерів в міжсезонні

З 20 по 30 червня підопічні Романа Санжара працюватимуть в Києві, чергуючи дворазові тренування з контрольними матчами, під час яких тренерський штаб планує переглянути ряд потенційних новачків. Донеччани проведуть матчі з “Оболонь-Бровар” (24 червня), ФК “Суми” (27 червня), “Десною” (28 червня) і “Колосом” (29 червня).

Друга частина підготовки “Олімпіка” до нового сезону пройде в Харкові з 1 по 13 липня, на базі ФК “Металіст”. У планах команди ще чотири спаринги — з ФК “Полтава” (5 липня), “Гірником-Спорт” (7 липня), СК “Дніпро-1” (11 липня) і “Металіст-1925” (13 липня).

Нагадаємо, що хорватський легіонер покинув стан “Олімпіку”.