Олімпіада-2020: керівництво оргкомітету виключає варіант повторного переносу Ігор у Токіо

Цитата

“Є люди, які кажуть, що Ігри потрібно знову відкласти, але, з моєї точки зору, це просто неможливо. Проведення Ігор в липні — це останній можливий варіант”, — зазначив Муто.

Контекст

На початку року аналогічну позицію озвучував і президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах. За даними численних опитувань, що проводилися в останні місяці, переважна більшість жителів Японії виступає проти проведення Олімпійських Ігор в Токіо цього літа через ситуацію з поширенням нового коронавірусу. Зокрема, за даними січневого опитування загальнонаціональної газети Asahi, щонайменше 86% жителів країни виступають проти проведення Ігор.

В даний час японська влада розглядає питання відмови від допуску іноземних уболівальників на Ігри, а також питання запровадження різкого обмеження на відвідування змагань місцевими жителями через ситуацію з поширенням коронавірусу. Очікується, що остаточне рішення з цього питання буде прийнято до кінця березня.

Олімпіада в японській столиці повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію Ігри були перенесені на рік і тепер плануються на період з 23 липня по 8 серпня 2021 року. При цьому назва Олімпіади “Токіо-2020” збережена.