"Олександрія" визначилась із наставником на майбутній сезон
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Представник Української Прем’єр-ліги “Олександрія” оголосила плани на майбутній сезон 2020-21 років передає УНН з посиланням на Twitter клубу.
Попри те, що клуб посів тільки 5-й рядок в турнірній таблиці і поступився “Маріуполю” у півфіналі плей-офф за місце в Лізі Європи, клуб вирішив продовжити співпрацю із наставником Володимиром Шараном.
“Спілкувалися з президентом — працюємо далі і сподіваємося на кращий результат в наступному сезоні. Команда пішла у відпустку. З 5 серпня будемо готуватися в Олександрії. Домовляємося про спаринги, в процесі визначимося з контрактами футболістів”, — відзначив Шаран.
Нагадаємо, що у фіналі плей-офф за місце в Лізі Європи зустрінуться “Колос” та “Маріуполь”.