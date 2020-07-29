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19 березня, 18:42 • 49664 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 102595 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 102219 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117814 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 124210 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124825 перегляди

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"Олександрія" визначилась із наставником на майбутній сезон

"Олександрія" визначилась із наставником на майбутній сезон

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Представник Української Прем’єр-ліги “Олександрія” оголосила плани на майбутній сезон 2020-21 років передає УНН з посиланням на Twitter клубу.

Попри те, що клуб посів тільки 5-й рядок в турнірній таблиці і поступився “Маріуполю” у півфіналі плей-офф за місце в Лізі Європи, клуб вирішив продовжити співпрацю із наставником Володимиром Шараном.

“Спілкувалися з президентом — працюємо далі і сподіваємося на кращий результат в наступному сезоні. Команда пішла у відпустку. З 5 серпня будемо готуватися в Олександрії. Домовляємося про спаринги, в процесі визначимося з контрактами футболістів”, — відзначив Шаран.

Нагадаємо, що у фіналі плей-офф за місце в Лізі Європи зустрінуться “Колос” та “Маріуполь”.

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