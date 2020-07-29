"Александрия" определилась с наставником на будущий сезон
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Представитель Украинской Премьер-лиги “Александрия” объявила планы на будущий сезон 2020-21 годов передает УНН со ссылкой на Twitter клуба.
Несмотря на то, что клуб занял только 5-ю строчку в турнирной таблице и уступил “Мариуполю” в полуфинале плей-офф за место в Лиге Европы, клуб решил продолжить сотрудничество с наставником Владимиром Шараном.
“Общались с президентом — работаем дальше и надеемся на лучший результат в следующем сезоне. Команда ушла в отпуск. С 5 августа будем готовиться в Александрии. Договариваемся о спаррингах, в процессе определимся с контрактами футболистов”, — отметил Шаран.
Напомним, что в финале плей-офф за место в Лиге Европы встретятся “Колос” и “Мариуполь”.