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Окуповану частину Луганщини відключили від водопостачання

Окуповану частину Луганщини відключили від водопостачання

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" ("ЛЕО") здійснило знеструмлення Петрівської насосної станції (Петрівський водозабір) Попаснянського водоканалу, яка забезпечує водою мешканців окупованої територію Луганської області, зокрема, Луганськ з населенням близько півмільйона осіб. Про це Deutsche Welle повідомив генеральний директор "ЛЕО" Володимир Грицай, передає УНН.

Повідомляється, що причиною знеструмлення є борг водоканалу перед "ЛЕО", який станом на 6 листопада складає майже 157 мільйонів гривень та постійно зростає. При цьому борг сформувався саме за рахунок боргів "ЛНР", 90% відсотків води, що добувається водоканалом, постачається на неконтрольовану територію.

Як повідомив Грицай, знеструмлення Петрівської насосної станції відбулось у першій половині дня понеділка. За його словами, великі борги перед "ЛЕО" за спожиту електроенергію мають також, зокрема, Алчевський металургійний комбінат, підприємства групи ДТЕК, а також низка державних підприємств, які працюють у Луганській області.

Як повідомляв УНН, борги окупованої частини Донеччини за електроенергію становлять 3,9 млрд грн.

Українські Національні Новини

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