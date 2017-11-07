Оккупированную часть Луганской области отключили от водоснабжения

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 51205 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 118410 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103826 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106569 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105487 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 95464 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104365 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102234 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 143576 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупированную часть Луганской области отключили от водоснабжения

Оккупированную часть Луганской области отключили от водоснабжения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. ООО "Луганское энергетическое объединение" ("ЛЭО") осуществило обесточивание Петровской насосной станции (Петровский водозабор) Попаснянского водоканала, которая обеспечивает водой жителей оккупированной территории Луганской области, в частности, Луганск с населением около полумиллиона человек. Об этом Deutsche Welle сообщил генеральный директор "ЛЭО" Владимир Грицай, передает УНН.

Сообщается, что причиной обесточивания есть долг водоканала перед "ЛЭО", который по состоянию на 6 ноября составляет почти 157 млн гривен и постоянно растет. При этом долг сформировался именно за счет долгов "ЛНР", 90% процентов воды, добываемой водоканалом, поставляется на неконтролируемую территорию.

Как сообщил Грицай, обесточивание Петровской насосной станции состоялось в первой половине дня понедельника. По его словам, большие долги перед "ЛЭО" за потребленную электроэнергию имеют также, в частности, Алчевский металлургический комбинат, предприятия группы ДТЭК, а также ряд государственных предприятий, которые работают в Луганской области.

Как сообщал УНН, долги оккупированной части Донецкой области за электроэнергию составляют 3,9 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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