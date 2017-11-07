Оккупированную часть Луганской области отключили от водоснабжения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. ООО "Луганское энергетическое объединение" ("ЛЭО") осуществило обесточивание Петровской насосной станции (Петровский водозабор) Попаснянского водоканала, которая обеспечивает водой жителей оккупированной территории Луганской области, в частности, Луганск с населением около полумиллиона человек. Об этом Deutsche Welle сообщил генеральный директор "ЛЭО" Владимир Грицай, передает УНН.
Сообщается, что причиной обесточивания есть долг водоканала перед "ЛЭО", который по состоянию на 6 ноября составляет почти 157 млн гривен и постоянно растет. При этом долг сформировался именно за счет долгов "ЛНР", 90% процентов воды, добываемой водоканалом, поставляется на неконтролируемую территорию.
Как сообщил Грицай, обесточивание Петровской насосной станции состоялось в первой половине дня понедельника. По его словам, большие долги перед "ЛЭО" за потребленную электроэнергию имеют также, в частности, Алчевский металлургический комбинат, предприятия группы ДТЭК, а также ряд государственных предприятий, которые работают в Луганской области.
Как сообщал УНН, долги оккупированной части Донецкой области за электроэнергию составляют 3,9 млрд грн.