Окупанти за добу обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області: надійшло понад 70 повідомлень про руйнування
Київ • УНН
Російські війська здійснили 54 атаки на Запорізьку область, включаючи ракетні удари та з БПЛА, що призвело до 77 руйнувань.
російські війська минулої доби 54 рази обстріляли населені пункти Запорізької області, зокрема атакували 8 безпілотниками. Внаслідок обстрілів за добу надійшло 77 повідомлень про руйнування. Про це повідомив керівник ОВА Юрій Малашко, передає УНН.
Військовослужбовці рф гатили по 13 населених пунктах - зафіксовано 54 обстріли
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За його словами, окупанти здійснили 6 ракетних ударів по Запоріжжю, а також 8 БПЛА-атак по Малій Токмачці, Новодарівці, Малинівці та Червоному.
російські військові 39 разів з артилерії вдарили по території Гуляйполя, Роботиного, Левадного, Чарівного, Червоного, Білогір'я, Кам'янського, П'ятихаток, Новодарівки, Малої Токмачки прийшлося
Надійшло 77 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури
Доповнення
8 січня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю, влучивши в об'єкти інфраструктури та житлові квартали, внаслідок чого 5 людей отримали поранення.