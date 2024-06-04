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Окупанти поширюють дезінформацію про "провокацію з інсценування загибелі мирних жителів" у Херсоні

Окупанти поширюють дезінформацію про "провокацію з інсценування загибелі мирних жителів" у Херсоні

Київ • УНН

 • 100125 перегляди

Ворог поширює дезінформацію про заплановану провокацію з метою інсценувати загибель мирних жителів в Херсоні, в той час як самі вони становлять реальну загрозу місту, тероризуючи мирних жителів і нападаючи на цивільні об'єкти вже більше року.

Терористична держава поширює інформацію про "провокацію з інсценування загибелі мирних жителів" у Херсоні. Про це повідомляє Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

Ворожі медіа знову поширюють інформацію про нібито "плановану провокацію з інсценування загибелі мирних жителів" у Херсоні.

Проте, справжня загроза для міста - це окупанти, які вже півтора року тероризують місто, вчиняючи напади на мирних мешканців та цивільні об'єкти.

Дорогі херсонці, будь ласка, найближчим часом без гострої потреби не пересувайтеся вулицями. І обовʼязково реагуйте на сигнали повітряної тривоги

- заявив Олександр Прокудін.

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Юлія Котвицька

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