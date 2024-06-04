Оккупанты распространяют дезинформацию о "провокации по инсценировке гибели мирных жителей" в Херсоне

Террористическое государство распространяет информацию о" провокации по инсценировке гибели мирных жителей " в Херсоне. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Вражеские медиа снова распространяют информацию о якобы "планируемой провокации по инсценировке гибели мирных жителей" в Херсоне.

Однако, настоящая угроза для города-это оккупанты, которые уже полтора года терроризируют город, совершая нападения на мирных жителей и гражданские объекты.

Дорогие херсонцы, пожалуйста, в ближайшее время без острой надобности не передвигайтесь по улицам. И обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги - заявил Александр Прокудин.

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