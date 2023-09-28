Окупанти завдали удару по Авдіївському коксохіму
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Російські окупанти авіабомбами завдали удару по Авдіївському коксохімічному заводу на Донеччині. Про це повідомив нардеп, голова підкомітету з питань промислової політики Комітету з питань економічного розвитку Муса Магомедов, передає УНН.
Цитата
«... ці потвори (росіяни – ред.) авіабомбами завдали удару по АКХЗ, горять скрубера цеху уловлювання», - написав Магомедов у Telegram.
Доповнення
В Авдіївці окупанти обстріляли з танків багатоповерховий будинок.