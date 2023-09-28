Оккупанты нанесли удар по Авдеевскому коксохиму
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Российские оккупанты авиабомбами нанесли удар по Авдеевскому коксохимическому заводу в Донецкой области. Об этом сообщил нардеп, председатель подкомитета по вопросам промышленной политики Комитета по вопросам экономического развития Муса Магомедов, передает УНН.
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«... эти уроды (россияне – ред.) авиабомбами нанесли удар по АКХЗ, горят скруббера цеха улавливания», - написал Магомедов в Telegram.
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В Авдеевке оккупанты обстреляли из танков многоэтажный дом.