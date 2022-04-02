Окупанти завдали ракетний удар по промисловому об'єкту у Шепетівці: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У суботу рашисти здійснили ракетний удар по промисловому об'єкту у Шепетівці Хмельницької області. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у Telegram-каналі, пише УНН.
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"Сьогодні близько 17:00, під час повітряної тривоги, відбувся ракетний удар по промисловому об'єкту у Шепетівці Хмельницької області", - повідомив Гамалій.
Деталі
З його слів, наразі пожежу ліквідовують працівники ДСНС. За попередньою інформацією постраждалих нема.
Голова ОВА закликав усіх жителів Хмельницької області не поширювати неперевірену інформацію у соціальних мережах та телеграмканалах, та пообіцяв інформувати про деталі.
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