Оккупанты нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Шепетовке: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В субботу рашисты осуществили ракетный удар по промышленному объекту в Шепетовке Хмельницкой области. Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в Telegram-канале, пишет УНН.
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"Сегодня около 17:00, во время воздушной тревоги, состоялся ракетный удар по промышленному объекту в Шепетовке Хмельницкой области", - сообщил Гамалий.
Детали
По его словам, сейчас пожар ликвидируют работники ГСЧС. По предварительной информации, пострадавших нет.
Председатель ОВА призвал всех жителей Хмельницкой области не распространять непроверенную информацию в социальных сетях и телеграмканалах, и пообещал информировать о деталях.
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Ранее российские оккупанты нанесли ракетный удар по Павлоградскому району. Одна ракета попала в железную дорогу. Взорвались вагоны. Вторая ракета попала на открытую местность.