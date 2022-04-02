Оккупанты нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Шепетовке: детали

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"Сегодня около 17:00, во время воздушной тревоги, состоялся ракетный удар по промышленному объекту в Шепетовке Хмельницкой области", - сообщил Гамалий.

Детали

По его словам, сейчас пожар ликвидируют работники ГСЧС. По предварительной информации, пострадавших нет.

Председатель ОВА призвал всех жителей Хмельницкой области не распространять непроверенную информацию в социальных сетях и телеграмканалах, и пообещал информировать о деталях.

Ранее

Ранее российские оккупанты нанесли ракетный удар по Павлоградскому району. Одна ракета попала в железную дорогу. Взорвались вагоны. Вторая ракета попала на открытую местность.