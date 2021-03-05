Окупанти заборонили Джемілєву в'їзд до Криму до 2034 року. Він планує звернутися в ЄСПЛ

Цитата

“Взагалі-то я не в курсі, що вони продовжили. У 2014 році вони мені давали заборону на 5 років, до 2019 року. А потім, у 2018-му, за рік до закінчення цього терміну мене внесли до списку санкцій. І там терміни не вказувалися. З матеріалів так званої кримінальної справи з’ясовується, що 5 березня 2019 року вони продовжили заборону ще на 15 років”, — сказав Мустафа Джемілєв.

Деталі

Джемілєв зазначив, що “з огляду на вік”, російська заборона не має для нього значення.

“До 2034 року мене давно вже не буде на цьому світі, також, як втім, не буде і окупації. У разі моєї смерті вони хочуть не пропустити на похорон до Криму. За радянських часів це практикувалося”, — зазначив Джемілєв.

Лідер кримських татар повідомив, що в зв’язку з забороною на в’їзд до Криму він разом з адвокатом Миколою Полозовим буде звертатися до Європейського суду з прав людини.

Вранці 5 березня стало відомо, що Мустафі Джемілєву продовжено заборону на в’їзд в Росію і підконтрольний зараз їй Крим до 2034 року.

Доповнення

23 липня 2020 року в окупованому Криму пройшло перше судове слухання по суті щодо Джемілєва.

За словами адвоката, в окупованому Криму справу стосовно лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва незаконно передали в суд без повідомлення обвинуваченого і його захисника.

Його звинувачують в “незаконному перетині державного кордону Росії”, зберіганні зброї і боєприпасів.