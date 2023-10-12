Окупанти за добу вбили двох жителів Донеччини, ще чотирьох поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. За минулу добу внаслідок обстрілів російських військ населених пунктів Донецької області, дві людини загинули, ще чотири дістали поранення. Про це у Facebook повідомив в.о начальник Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.
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"За 11 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: в Авдіївці й Очеретиному. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", – йдеться у повідомленні.
Доповнення
З 24 лютого 2022 року, за повідомленням, росіяни вбили 1735 мирних жителів Донецької області, поранили ще 4225.
Він також зазначив, що загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо
росіяни зранку середи випустили по Авдіївці близько 10 ракет. Влучили в багатоповерхівки та коксохімічний завод.