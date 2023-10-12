Оккупанты за сутки убили двух жителей Донетчины, еще четырех ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. За минувшие сутки в результате обстрелов российских войск населенных пунктов Донецкой области, два человека погибли, еще четыре получили ранения. Об этом в Facebook сообщил и.о. начальник Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.
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"За 11 октября россияне убили 2 жителей Донетчины: в Авдеевке и Очеретино. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения", – говорится в сообщении.
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С 24 февраля 2022 года, по сообщению, россияне убили 1735 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4225.
Он также отметил, что общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним
россияне утром среды выпустили по Авдеевке около 10 ракет. Попали в многоэтажки и коксохимический завод.