Оккупанты за сутки убили двух жителей Донетчины, еще четырех ранили

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КИЕВ. 12 октября. УНН. За минувшие сутки в результате обстрелов российских войск населенных пунктов Донецкой области, два человека погибли, еще четыре получили ранения. Об этом в Facebook сообщил и.о. начальник Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.

Цитата

"За 11 октября россияне убили 2 жителей Донетчины: в Авдеевке и Очеретино. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения", – говорится в сообщении.

Дополнение

С 24 февраля 2022 года, по сообщению, россияне убили 1735 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4225.

Он также отметил, что общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним

россияне утром среды выпустили по Авдеевке около 10 ракет. Попали в многоэтажки и коксохимический завод.

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