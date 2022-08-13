Окупанти з літака Су-35 атакували ракетою Х-59 Миколаївську область
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що окупанти з літака Су-35 атакували ракетою Х-59 Миколаївську область. Про це інформує УНН.
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Ворожа штурмова авіація та гелікоптерні пари 7 разів атакували українські позиції вздовж лінії зіткнення та вивільнені населені пункти.
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"Прагнучи руйнувати інфраструктуру Миколаївщини та психологічно тиснути на мешканців Одещини, ворог з літака Су-35, з напрямку Чорного моря, атакував ракетою Х-59 західну частину Миколаївської області", – йдеться у повідомленні.
Як зазначили в командуванні, втрат та руйнувань нема.
Довідка
Су-35 — радянський/російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління.