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Окупанти вдарили по Чернігівщині керованими авіабомбами: загинула 14-річна дитина, ще двоє людей поранено

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. У Чернігівській області зафіксовано пуски двох керованих авіабомб з російських літаків. За даними ОК "Північ", загинула 14-річна дитина, ще двоє людей поранені, передає УНН.

Деталі

За даними ОК "Північ", російська армія вчергове завдала авіаудар по прикордонню Чернігівської області.

"Близько 14:50 зафіксовано пуски 2 керованих авіабомб з російських літаків Су-35 по н.п. Лизунівка. Внаслідок авіаудару загинула 1 дитина (2009 р.н.) та, попередньо, поранено ще 2 цивільних осіб. Також частково зруйновано будівлю ЗОШ (непрацююча) та пошкоджені приватні будинки", - йдеться у повідомленні.

Інформація про втрати та пошкодження уточнюється, додали в ОК "Північ".

Раніше

Російські окупанти обстріляли Чернігівську область. Як повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, у результаті обстрілу загинула дитина.

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