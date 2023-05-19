Окупанти вдарили безпілотниками по Покровську на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Російські окупанти посеред ночі вдарили безпілотниками по Покровську на Донеччині, поцілити у складські приміщення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
Цитата
«Серед ночі росіяни ударили безпілотниками по Покровську - поцілити у складські приміщення», - написав Кириленко у Telegram.
Деталі
За його словами, на Волноваському напрямку 1 людина загинула у Великій Новосілці. Під вогнем Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Богоявленка.
При цьому за його даними на Донецькому напрямку 7 разів обстріляна Курахівська ТГ - пошкоджено 2 будинки. Зі Смерчів росіяни вгатили по Українську - поранили 2 людей, пошкодили 14 приватних будинків і 13 двоповерхівок. Авдіївка протягом доби зазнавала обстрілів з Градів, артилерії і танків. З артилерії ворог стріляв по Мар'їнці, Георгіївці та Очеретинській ТГ.
«На Горлівському напрямку у Торецьку поранено 2 людини, пошкоджено 5 корпусів лікарні, багатоповерхівку та 8 торгових точок. Ще 1 будинок пошкоджено у Нью-Йорку. У Часовоярській ТГ пошкоджено 4 приватні будинки», - повідомив Кириленко.
Також він повідомив, що на Лисичанському напрямку у Званівській ТГ зруйновано будинок у Верхньокам'янському та крамницю у Переїзному. У Лиманській ТГ пошкоджено будинок у Зарічному.
Доповнення
Російські окупанти за 19 травня вбили ще двох мирних жителів Донецької області. Ще дев’ять людей було поранено.