Оккупанты ударили беспилотниками по Покровску в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Российские оккупанты посреди ночи ударили беспилотниками по Покровску Донецкой области, попав в складские помещения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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«Среди ночи россияне ударили беспилотниками по Покровску - попали в складские помещения», - написал Кириленко в Telegram.
Детали
По его словам, на Волновахском направлении 1 человек погиб в Великой Новоселке. Под огнем Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Богоявленка.
При этом по его данным на Донецком направлении 7 раз обстреляна Кураховская ТГ - повреждены 2 дома. Из Смерчей россияне вгатили по Украинску - ранили 2 человека, повредили 14 частных домов и 13 двухэтажек. Авдеевка в течение суток подвергалась обстрелам из Градов, артиллерии и танков. Из артиллерии враг стрелял по Марьинке, Георгиевке и Очеретинской ТГ.
«На Горловском направлении в Торецке ранены 2 человека, повреждены 5 корпусов больницы, многоэтажка и 8 торговых точек. Еще 1 дом поврежден в Нью-Йорке. В Часовоярской ТГ повреждены 4 частных дома», - сообщил Кириленко.
Также он сообщил, что на Лисичанском направлении в Звановской ТГ разрушены дом в Верхнекаменском и магазин в Переездном. В Лиманской ТГ поврежден дом в Заречном.
Дополнение
Российские оккупанты за 19 мая убили еще двух мирных жителей Донецкой области. Еще девять человек были ранены.