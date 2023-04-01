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Окупанти вбили двох жителів Донеччини, ще трьох поранили

Окупанти вбили двох жителів Донеччини, ще трьох поранили

Київ • УНН

 • 180572 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. За 31 березня російські окупанти вбили двох жителів Донеччини. Ще три людини дістали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"За 31 березня росіяни вбили 2 жителів Донеччини — в Авдіївці. Ще 3 людини в області дістали поранення", - зазначив він.

Також Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо 

Російські війська за 30 березня вбили одного жителя Донецької області, ще шістьох поранили.

Українські Національні Новини

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