Окупанти продовжують підривати снаряди на території Запорізької АЕС. Омбудсмен закликала МАГАТЕ негайно вжити заходів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Російські окупанти підривають снаряди на території Запорізької атомної електростанції та місті Енергодар. Про це у своєму Telegram повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, пише УНН.
Цитата
“Станом на сьогоднішній ранок на території станції з пів сотні одиниць ворожої техніки та безліч російських військових, багато вибухівки та зброї. Окупанти продовжують підривати на території станції снаряди та міни, що не розірвалися під час її обстрілу. Вибухи чути далеко за межами майданчику АЕС”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що Запорізька АЕС і місто Енергодар захоплені окупантами та вже 12-ту добу перебувають під контролем їхніх військових формувань.
Працівники станції перебувають під сильним психологічним тиском з боку окупантів, весь персонал по прибутті на станцію ретельно перевіряється озброєними терористами. Всі технічні рішення персонал вимушений погоджувати з командиром загарбників.
Через фактичну блокаду міста Енергодар продовжуються проблеми з пальним, поставкою продуктів харчування та ліків першої необхідності.
“Закликаю міжнародних партнерів та МАГАТЕ негайно вжити всіх можливих заходів для виведення військ Російської Федерації з територій АЕС та взяти ці та інші ядерні об’єкти України під свій захист”, - додала Денісова.
Доповнення
Сьогодні зранку у Запоріжжі стався вибух на залізничному вокзалі "Запоріжжя-2", його характер поки не відомий.