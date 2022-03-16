Оккупанты продолжают взрывать снаряды на территории Запорожской АЭС. Омбудсмен призвала МАГАТЭ немедленно принять меры
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Российские оккупанты взрывают снаряды на территории Запорожской атомной электростанции и городе Энергодар. Об этом в своем Telegram сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пишет УНН.
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“По состоянию на сегодняшнее утро на территории станции с пол сотни единиц вражеской техники и множество российских военных, много взрывчатки и оружия. Оккупанты продолжают взрывать на территории станции снаряды и мины, которые не разорвались во время ее обстрела. Взрывы слышны далеко за пределами площадки АЭС”, - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что Запорожская АЭС и город Энергодар захвачены оккупантами и уже 12-е сутки находятся под контролем их военных формирований.
Работники станции находятся под сильным психологическим давлением со стороны оккупантов, весь персонал по прибытии на станцию тщательно проверяется вооруженными террористами. Все технические решения персонал вынужден согласовывать с командиром захватчиков.
Из-за фактической блокады города Энергодар продолжаются проблемы с горючим, поставкой продуктов питания и лекарств первой необходимости.
“Призываю международных партнеров и МАГАТЭ немедленно принять все возможные меры для вывода войск Российской Федерации с территорий АЭС и взять эти и другие ядерные объекты Украины под свою защиту”, - добавила Денисова.
Дополнение
Сегодня утром в Запорожье произошел взрыв на железнодорожном вокзале "Запорожье-2", его характер пока не известен.