У Запоріжжі стався вибух на залізничному вокзалі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Запоріжжі стався вибух на залізничному вокзалі "Запоріжжя-2", його характер поки не відомий. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Характер вибуху, який стався на залізничному вокзалі Запоріжжя-2, поки що не відомий", - повідомив посадовець.
На місці працюють відповідні служби.
Куртєв закликав не панікувати та не розповсюджувати відео або фото в соцмережах.
Доповнення
Розпочалася 21-а доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Збройним Силам України вдалось завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України та, на окремих напрямках, перейти у контрнаступ.
Окупаційні війська продовжують нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселих районах українських міст.