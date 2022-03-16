В Запорожье произошел взрыв на железнодорожном вокзале
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Запорожье произошел взрыв на железнодорожном вокзале "Запорожье-2", его характер пока не известен. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Характер взрыва, который произошел на железнодорожном вокзале Запорожье-2, пока не известен", - сообщил чиновник.
На месте работают соответствующие службы.
Куртев призвал не паниковать и не распространять видео или фото в соцсетях.
Дополнения
Начались 21-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Вооруженным Силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и, на отдельных направлениях, перейти в контрнаступление.
Оккупационные войска продолжают нанесение ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов.