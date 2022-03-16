В Запорожье произошел взрыв на железнодорожном вокзале

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"Характер взрыва, который произошел на железнодорожном вокзале Запорожье-2, пока не известен", - сообщил чиновник.

На месте работают соответствующие службы.

Куртев призвал не паниковать и не распространять видео или фото в соцсетях.

Дополнения

Начались 21-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Вооруженным Силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и, на отдельных направлениях, перейти в контрнаступление.

Оккупационные войска продолжают нанесение ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов.