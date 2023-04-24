Окупанти продовжили удари по трьох районах Харківщини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Російські окупанти продовжили удари по прикордонних та прифронтових районах Харківської області. Минулої доби обійшлося без масштабних руйнувань та жертв, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Деталі
Минулої доби, з його слів, ворог продовжував завдавати ударів по районах прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, під вогнем ворога були райони населених пунктів Гоптівка, Зелене, Нескучне, Бударки, Мілове, Красне Перше, Вовчанськ, Дворічна, Гряниківка, Лиман Перший, Кислівка та інших.
"Масштабних руйнувань, жертв та постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - вказав Синєгубов.
На лінії зіткнення тривають бойові дії. "Наші захисники надійно тримають свої позиції та дають відсіч будь-яким спробам російських окупантів покращити своє тактичне положення", - зазначив голова ОВА.
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 46 авіаційних ударів. Здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.