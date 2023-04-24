Оккупанты продолжили удары по трем районам Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Российские оккупанты продолжили удары по приграничным и прифронтовым районам Харьковской области. За прошедшие сутки обошлось без масштабных разрушений и жертв, сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
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За прошедшие сутки, по его словам, враг продолжал наносить удары по районам приграничных и прифронтовых населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В частности, под огнем врага были районы населенных пунктов Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Меловое, Красное Первое, Волчанск, Двуречная, Гряниковка, Лиман Первый, Кисловка и других.
"Масштабных разрушений, жертв и пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано", - указал Синегубов.
На линии соприкосновения продолжаются боевые действия. "Наши защитники надежно держат свои позиции и дают отпор любым попыткам российских оккупантов улучшить свое тактическое положение", - отметил глава ОВА.
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По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 46 авиационных ударов. Осуществил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.