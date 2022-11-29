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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Окупанти за добу понад 20 разів обстріляли Херсонщину: обійшлося без жертв

Окупанти за добу понад 20 разів обстріляли Херсонщину: обійшлося без жертв

Київ • УНН

 • 647491 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. За 28 листопада війська рф 21 раз обстріляли територію Херсонщини. Внаслідок ворожої атаки постраждалих не виявлено. Про це наголосив керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич на сторінці в Telegram, інформує УНН.

Цитата

«Російські окупанти 21 раз обстріляли територію Херсонщини. Рашисти продовжують гатити по цивільній інфраструктурі області. Минулої доби жертв та постраждалих серед цивільного населення Херсонщини не зафіксовано», - написав він.

Деталі

За інформацією очільника ОВА, ситуація в районах така:

  • Херсонський район. Під ворожим вогнем знову опинилися житлові квартали Херсона, є влучання приватні та багатоквартирні будинки. Також росіяни обстріляли Дар'ївку, Микільське, Садове, Токарівку, Станіслав, Олександрівку, Інженерне та територію поблизу «УКРНІОЗ».
  • Бериславський район. Російські окупанти обстріляли Берислав, Новокаїри, Новоберислав та Шляхове.

Доповнення

Російські окупаційні війська у неділю, 27 листопада, 30 разів обстріляли Херсонщину. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

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