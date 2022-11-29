Окупанти за добу понад 20 разів обстріляли Херсонщину: обійшлося без жертв
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. За 28 листопада війська рф 21 раз обстріляли територію Херсонщини. Внаслідок ворожої атаки постраждалих не виявлено. Про це наголосив керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич на сторінці в Telegram, інформує УНН.
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«Російські окупанти 21 раз обстріляли територію Херсонщини. Рашисти продовжують гатити по цивільній інфраструктурі області. Минулої доби жертв та постраждалих серед цивільного населення Херсонщини не зафіксовано», - написав він.
Деталі
За інформацією очільника ОВА, ситуація в районах така:
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- Херсонський район. Під ворожим вогнем знову опинилися житлові квартали Херсона, є влучання приватні та багатоквартирні будинки. Також росіяни обстріляли Дар'ївку, Микільське, Садове, Токарівку, Станіслав, Олександрівку, Інженерне та територію поблизу «УКРНІОЗ».
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- Бериславський район. Російські окупанти обстріляли Берислав, Новокаїри, Новоберислав та Шляхове.
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Доповнення
Російські окупаційні війська у неділю, 27 листопада, 30 разів обстріляли Херсонщину. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.