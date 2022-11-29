Окупанти за добу понад 20 разів обстріляли Херсонщину: обійшлося без жертв

Цитата

«Російські окупанти 21 раз обстріляли територію Херсонщини. Рашисти продовжують гатити по цивільній інфраструктурі області. Минулої доби жертв та постраждалих серед цивільного населення Херсонщини не зафіксовано», - написав він.

Деталі

За інформацією очільника ОВА, ситуація в районах така:



Херсонський район . Під ворожим вогнем знову опинилися житлові квартали Херсона, є влучання приватні та багатоквартирні будинки. Також росіяни обстріляли Дар'ївку, Микільське, Садове, Токарівку, Станіслав, Олександрівку, Інженерне та територію поблизу «УКРНІОЗ».

. Під ворожим вогнем знову опинилися житлові квартали Херсона, є влучання приватні та багатоквартирні будинки. Також росіяни обстріляли Дар'ївку, Микільське, Садове, Токарівку, Станіслав, Олександрівку, Інженерне та територію поблизу «УКРНІОЗ».

Бериславський район . Російські окупанти обстріляли Берислав, Новокаїри, Новоберислав та Шляхове.

. Російські окупанти обстріляли Берислав, Новокаїри, Новоберислав та Шляхове.

Доповнення

Російські окупаційні війська у неділю, 27 листопада, 30 разів обстріляли Херсонщину. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.