Оккупанты за сутки более 20 раз обстреляли Херсонскую область: обошлось без жертв
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Вчера, 28 ноября, войска рф 21 раз обстреляли территорию Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадавшие не обнаружены. Это подчеркнул руководитель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич на странице в Telegram, информирует УНН.
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«Российские оккупанты 21 раз обстреляли территорию Херсонской области. Рашисты продолжают бить по гражданской инфраструктуре области. Прошлые сутки жертв и пострадавших среди гражданского населения Херсонской области не зафиксировано», - написал он.
Детали
По информации главы ОВА, ситуация в районах такова:
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- Херсонский район. Под вражеским огнем снова оказались жилые кварталы Херсона, есть попадания частные и многоквартирные дома. Также россияне обстреляли Дарьевку, Никольское, Садовое, Токаревку, Станислав, Александровку, Инженерное и территорию вблизи «УКРНИОЗ».
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- Бериславский район. Российские оккупанты обстреляли Берислав, Новокаиры, Новоберислав и Дорожное.
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Дополнение
Российские оккупационные войска в воскресенье, 27 ноября, 30 раз обстреляли Херсонскую область. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще двое получили ранения.