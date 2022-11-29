Оккупанты за сутки более 20 раз обстреляли Херсонскую область: обошлось без жертв

Цитата

«Российские оккупанты 21 раз обстреляли территорию Херсонской области. Рашисты продолжают бить по гражданской инфраструктуре области. Прошлые сутки жертв и пострадавших среди гражданского населения Херсонской области не зафиксировано», - написал он.

Детали

По информации главы ОВА, ситуация в районах такова:



Херсонский район . Под вражеским огнем снова оказались жилые кварталы Херсона, есть попадания частные и многоквартирные дома. Также россияне обстреляли Дарьевку, Никольское, Садовое, Токаревку, Станислав, Александровку, Инженерное и территорию вблизи «УКРНИОЗ».

. Под вражеским огнем снова оказались жилые кварталы Херсона, есть попадания частные и многоквартирные дома. Также россияне обстреляли Дарьевку, Никольское, Садовое, Токаревку, Станислав, Александровку, Инженерное и территорию вблизи «УКРНИОЗ».

Бериславский район . Российские оккупанты обстреляли Берислав, Новокаиры, Новоберислав и Дорожное.

. Российские оккупанты обстреляли Берислав, Новокаиры, Новоберислав и Дорожное.

Дополнение

Российские оккупационные войска в воскресенье, 27 ноября, 30 раз обстреляли Херсонскую область. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще двое получили ранения.