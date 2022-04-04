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Окупанти почали заселятися до гуртожитків у Херсонській області

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Російські окупанти почали заселятися в студентські гуртожитки в Херсонській області. Про це повідомив мер міста Олешки Євген Рищук, пише УНН.

Окупанти почали заселятися до гуртожитків у Херсонській області

Цитата

“У нас в ПТУ заселилася велика кількість російських військових, близько 500 чоловік. Людей почали виселяти", - повідомив Рищук.

Деталі

Крім того, за словами Рищука, російські військові сильно напиваються, після чого відкривають вогонь по мирному населенню. На щастя, в лікарні поки ніхто не надходив.

Додамо

3 квітня в Херсоні та Каховці мирні жител івийшли на вулиці для мирного мітингу проти окупації російськими загарбниками своїх міст, проте рашисти почали стріляти по городянам.

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