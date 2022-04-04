Окупанти почали заселятися до гуртожитків у Херсонській області
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Російські окупанти почали заселятися в студентські гуртожитки в Херсонській області. Про це повідомив мер міста Олешки Євген Рищук, пише УНН.
Цитата
“У нас в ПТУ заселилася велика кількість російських військових, близько 500 чоловік. Людей почали виселяти", - повідомив Рищук.
Деталі
Крім того, за словами Рищука, російські військові сильно напиваються, після чого відкривають вогонь по мирному населенню. На щастя, в лікарні поки ніхто не надходив.
Додамо
3 квітня в Херсоні та Каховці мирні жител івийшли на вулиці для мирного мітингу проти окупації російськими загарбниками своїх міст, проте рашисти почали стріляти по городянам.