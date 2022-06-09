Окупанти почали систематично обстрілювати вагоноремонтні заводи в Україні – голова Укрзалізниці
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Російські окупанти почали систематично обстрілювати вагоноремонтні заводи в Україні. Про це в ефірі Національного телемарафону повідомив голова Укрзалізниці Олександр Камишин, передає УНН.
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“Після Дарницького вагоноремонтного заводу, наступного ж дня, вони вдарили ще по одному з наших вагоноремонтних заводів. Вони б’ють системно щодня по нашій залізничній інфраструктурі”, — заявив Камишин.
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5 червня російські окупанти вдарили чотирма ракетами по Дарницькому вагоноремонтному заводу у Києві — один залізничник дістав поранення.
За попередніми даними, під час атаки Києва російські окупанти запустили ракети з літаків Ту-95, які були в зоні акваторії Каспійського моря.