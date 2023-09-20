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Окупанти обстріляли три райони Харківщини: шість людей загинуло

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Російські війська минулої доби обстрілювали населені пункти Куп'янського, Богодухівського та Ізюмського районів Харківщини. Через ворожий удар керованою авіабомбою по Куп'янську загинуло шість людей. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

“Внаслідок удару керованою авіабомбою по м. Куп'янськ знищено 3 автомобілі, в яких були цивільні люди. Загинули 6 людей – 4 чоловіки та 2 жінки”, - написав Синєгубов у Telegram.

Крім того, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали більше 10 населених пунктів. Зокрема, під вогнем ворога були Красне Перше, Лиман Перший, Синьківка, Котлярівка, Крохмальне, Берестове, Амбарне, Строївка, Тополі, Одноробівка та Івашки.

Доповнення

Ввечері 18 вересня російські окупанти завдали три ракетні удари по Холодногірському району Харкова, виникла пожежа, ніхто не постраждав. 

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