Окупанти обстріляли три райони Харківщини: шість людей загинуло

Цитата

“Внаслідок удару керованою авіабомбою по м. Куп'янськ знищено 3 автомобілі, в яких були цивільні люди. Загинули 6 людей – 4 чоловіки та 2 жінки”, - написав Синєгубов у Telegram.

Крім того, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали більше 10 населених пунктів. Зокрема, під вогнем ворога були Красне Перше, Лиман Перший, Синьківка, Котлярівка, Крохмальне, Берестове, Амбарне, Строївка, Тополі, Одноробівка та Івашки.

Доповнення

Ввечері 18 вересня російські окупанти завдали три ракетні удари по Холодногірському району Харкова, виникла пожежа, ніхто не постраждав.



