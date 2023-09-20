Оккупанты обстреляли три района Харьковщины: шесть человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки обстреливали населенные пункты Купянского, Богодуховского и Изюмского районов Харьковщины. Из-за вражеского удара управляемой авиабомбой по Купянску погибли шесть человек. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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“В результате удара управляемой авиабомбой по г. Купянск уничтожено 3 автомобиля, в которых были гражданские люди. Погибли 6 человек – 4 мужчины и 2 женщины”, - написал Синегубов в Telegram.
Кроме того, артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов. В частности, под огнем врага были Красное Первое, Лиман Первый, Синьковка, Котляровка, Крохмальное, Берестовое, Амбарное, Строевка, Тополя, Одноробовка и Ивашки.
Дополнение
Вечером 18 сентября российские оккупанты нанесли три ракетных удара по Холодногорскому району Харькова, возник пожар, никто не пострадал.