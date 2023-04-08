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Окупанти обстріляли Сумську область, зафіксовано майже 80 прильотів

Окупанти обстріляли Сумську область, зафіксовано майже 80 прильотів

Київ • УНН

 • 841587 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Протягом дня окупанти здійснили 7 обстрілів прикордонних громад – Білопільської, Хотінської, Великописарівської, Миропільської. Зафіксовано 79 прильотів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

▪️ Миропільська громада: 9 мін скинув ворог на територію громади.

▪️ Білопільська громада: росіяни били по території громади з мінометів — 20 прильотів, обстрілювали з АГС — 20 пострілів. Також зафіксовано скидання 2 боєприпасів (типу ВОГ) за допомогою БПЛА.

▪️ Хотінська громада: був мінометний обстріл — 3 прильоти.

▪️ Великописарівська громада: ворогом здійснено обстріл з АГС (25 пострілів).

Цитата

“На щастя, в усіх випадках без наслідків”, — наголошує Сумська ОВА.

Доповнення

За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону.

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