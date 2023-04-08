Оккупанты обстреляли Сумскую область, зафиксировано почти 80 прилетов

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Киев • УНН

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. В течение дня оккупанты совершили 7 обстрелов приграничных общин – Белопольской, Хотинской, Великописаревской, Миропольской. Зафиксировано 79 прилетов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

▪️ Миропольская громада: 9 мин сбросил враг на территорию громады.

▪️ Белопольская громада: россияне били по территории громады из минометов — 20 прилетов, обстреливали из АГС — 20 выстрелов. Также зафиксирован сброс 2 боеприпасов (типа ВОГ) с помощью БПЛА.

▪️ Хотинская община: был минометный обстрел — 3 прилёта.

▪️ Великописаревская громада: врагом осуществлен обстрел из АГС (25 выстрелов).

Цитата

“К счастью, во всех случаях без последствий”, — отмечает Сумская ОВА.

Дополнение

По сообщениям военных, сейчас оперативная обстановка на пограничье Сумщины контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.

Подразделения Сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы.

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