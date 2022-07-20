Окупанти обстріляли Сумську область: пошкоджені приміщення Шалигинського лісництва, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Російські загарбники обстріляли громади Сумської області. Пошкоджені приміщення Шалигинського лісництва, спалено 2 службових автомобіля, є поранений. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький в Telegram, інформує УНН.
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"Шалигінська громада: о десятій ранку росіяни пустили дві черги по 4 вистріли з гранатомету. Після одинадцятої - вдарили з "Градів", понад 30 приходів. Пошкоджені приміщення Шалигинського лісництва, спалено 2 службових автомобіля. Одного місцевого мешканця поранено осколком ворожого боєприпасу, чоловік наразі в лікарні", - зазначив голова ОВА.
Деталі
Ранком окупанти також обстріляли Есманьську громаду зі ствольної артилерії, 12 прильотів. Опівдні було ще 14 приходів, попередньо з САУ.
Білопільська громада: о пів на першу - мінометний обстріл. Ближче до другої години дня - ще 8 мінометних прильотів. Майже о дев'ятій вечора - 10 ракет. У той же час - був обстріл з "Градів" по території громади.
Новослобідська громада: надвечір російські окупанти відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню: 10 прильотів.
Також Живицький показав фотографії лісництва у Шалигінській громаді після ворожих обстрілів росіян.
Нагадаємо
Російські війська сьогодні, 20 липня, вранці з мінометів обстріляли Шосткинський район Сумської області.