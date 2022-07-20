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Оккупанты обстреляли Сумскую область: повреждены помещения Шалыгинского лесничества, есть раненый

Киев • УНН

 • 237480 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Российские захватчики обстреляли общины Сумской области. Повреждены помещения Шалыгинского лесничества, сожжены 2 служебных автомобиля, есть раненый. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram, информирует УНН.

Цитата

"Шалигинская община: в десять утра россияне пустили две очереди по 4 выстрела из гранатомета. После одиннадцатой - ударили из "Градов", более 30 приходов. Повреждены помещения Шалыгинского лесничества, сожжены 2 служебных автомобиля. Один местный житель ранен осколком вражеского боеприпаса, мужчина сейчас в больнице", - отметил председатель ОВА.

Детали

Утром оккупанты также обстреляли Эсманьскую общину из ствольной артиллерии, 12 прилетов. В полдень было еще 14 приходов, предварительно из САУ.

Белопольская община: в полпервого – минометный обстрел. Ближе к двум часам дня - еще 8 минометных прилетов. Почти в девять вечера – 10 ракет. В то же время был обстрел из "Градов" по территории общины.

Новослободская община: к вечеру российские оккупанты открыли огонь из реактивных систем залпового огня: 10 прилетов.

Также Живицкий показал фотографии лесничества в Шалыгинской общине после вражеских обстрелов россиян.

Напомним 

Российские войска сегодня, 20 июля, утром из минометов обстреляли Шосткинский район Сумской области.

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