Окупанти обстріляли ракетами приватний сектор Коростеня: загинула 1 особа та 2 травмовано
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Внаслідок ракетних обстрілів окупантами РФ міста Коростень Житомирської області загинула 1 особа та 2 дістали травми. Про це УНН пише з посиланням на ДСНС.
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"Внаслідок ракетного удару по приватному сектору у м. Коростень загинула 1 особа та 2 травмовано. Зруйновано 10 приватних житлових будинків з послідуючим горінням 1 будівлі", - йдеться в повідомленні.
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В ДСНС додали, що було врятовано 5 дітей з підвального приміщення. Від рятувальників було залучено 11 осіб та 2 одиниці техніки.