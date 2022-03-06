Окупанти обстріляли ракетами приватний сектор Коростеня: загинула 1 особа та 2 травмовано

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"Внаслідок ракетного удару по приватному сектору у м. Коростень загинула 1 особа та 2 травмовано. Зруйновано 10 приватних житлових будинків з послідуючим горінням 1 будівлі", - йдеться в повідомленні.

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В ДСНС додали, що було врятовано 5 дітей з підвального приміщення. Від рятувальників було залучено 11 осіб та 2 одиниці техніки.