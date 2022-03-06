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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Окупанти обстріляли ракетами приватний сектор Коростеня: загинула 1 особа та 2 травмовано

Окупанти обстріляли ракетами приватний сектор Коростеня: загинула 1 особа та 2 травмовано

Київ • УНН

 • 152849 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Внаслідок ракетних обстрілів окупантами РФ міста Коростень Житомирської області загинула 1 особа та 2 дістали травми. Про це УНН пише з посиланням на ДСНС.

Цитата

"Внаслідок ракетного удару по приватному сектору у м. Коростень загинула 1 особа та 2 травмовано. Зруйновано 10 приватних житлових будинків з послідуючим горінням 1 будівлі", - йдеться в повідомленні.

Деталі

В ДСНС додали, що було врятовано 5 дітей з підвального приміщення. Від рятувальників було залучено 11 осіб та 2 одиниці техніки.

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