Оккупанты обстреляли ракетами частный сектор Коростеня: погиб 1 человек и 2 травмированы

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"В результате ракетного удара по частному сектору в г. Коростень погиб 1 человек и 2 травмированы. Разрушено 10 частных жилых домов с последующим горением 1 здания", - говорится в сообщении.

Детали

В ГСЧС добавили, что было спасено 5 детей из подвального помещения. От спасателей были привлечены 11 человек и 2 единицы техники.