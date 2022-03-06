Оккупанты обстреляли ракетами частный сектор Коростеня: погиб 1 человек и 2 травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В результате ракетных обстрелов оккупантами РФ города Коростень Житомирской области погиб 1 человек и 2 получили травмы. Об этом УНН пишет со ссылкой на ГСЧС.
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"В результате ракетного удара по частному сектору в г. Коростень погиб 1 человек и 2 травмированы. Разрушено 10 частных жилых домов с последующим горением 1 здания", - говорится в сообщении.
Детали
В ГСЧС добавили, что было спасено 5 детей из подвального помещения. От спасателей были привлечены 11 человек и 2 единицы техники.