Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини понад 150 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Минулої доби російські окупанти обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини понад 150 разів. Про це УНН пише із посиланням на ДПСУ.
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“Учора, 27 серпня, російські війська накрили із мінометів, ствольної артилерії та РСЗВ вісім прикордонних громад. Внаслідок обстрілу одного з населених пунктів знищена та пошкоджена цивільна інфраструктура: школа, дитячий садочок, гуртожиток училища, пошта, магазин та інші споруди, в т.ч. приватні будинки”, – ідеться у повідомленні.
Доповнення
Протягом минулої доби російські окупанти обстріляли чотири громади у Миколаївській області, одна людина дістала поранення.