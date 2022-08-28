Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини понад 150 разів

Цитата

“Учора, 27 серпня, російські війська накрили із мінометів, ствольної артилерії та РСЗВ вісім прикордонних громад. Внаслідок обстрілу одного з населених пунктів знищена та пошкоджена цивільна інфраструктура: школа, дитячий садочок, гуртожиток училища, пошта, магазин та інші споруди, в т.ч. приватні будинки”, – ідеться у повідомленні.

Доповнення

Протягом минулої доби російські окупанти обстріляли чотири громади у Миколаївській області, одна людина дістала поранення.